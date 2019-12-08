美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎台灣第一人

（中央社記者黃巧雯台北8日電）建國中學17歲小將王冠閎今天在亞特蘭大舉行的美國公開賽男子200公尺蝶式決賽以1分55秒82摘銀，也是台灣第一個在此賽事奪牌的選手。

王冠閎這次在美國公開賽男子200公尺蝶式預賽以1分57秒32排名第3，決賽更進一步游進賽前設定目標1分57秒內，以1分55秒82勇奪銀牌，僅次於地主選手厄蘭多（Luca Urlando）的1分55秒60，而哥倫比亞選手葛梅茲（Jonathan Gomez）以1分56秒90鍍銅。

王冠閎先前已在200公尺蝶式項目達到奧運A標，提前摘下明年東京奧運門票，在桃園全運會結束後，轉往日本移地訓練，上月底返國休息2週後，再度前往加拿大移訓。

教練黃智勇透露，全運會結束後，王冠閎處於調整狀態，因此賽前以設定游進前6、1分57秒內為目標，儘管未能突破個人最佳紀錄1分55秒72，但已經超出預期。

談到這次拿下銀牌的關鍵，黃智勇指出，王冠閎心態越來越成熟，面對明年奧運，也希望為台灣爭取好成績，預計農曆年結束後，王冠閎將再赴美國、日本或香港等地訓練。（編輯：唐聲揚）1081208