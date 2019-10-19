全運會游泳100公尺蝶式 王冠閎破全國紀錄

108年全國運動會在桃園，19日晚間進行男子組游泳100公尺蝶式決賽，代表台北市出賽的王冠閎（中）游出52秒68，雙破大會與全國紀錄，拿下冠軍。中央社記者黃巧雯攝 108年10月19日

（中央社記者黃巧雯台北19日電）代表台北市出賽的王冠閎今天在全運會男子組游泳100公尺蝶式決賽，游出52秒68成績，雙破大會、全國紀錄，已在200公尺蝶式獲得奧運入場券的他，目標游進奧運前8名。

108年全國運動會今天在台北市立大學詩欣館游泳池舉行游泳各項競賽，各在200公尺混合式、200公尺蝶式獲得明年東京奧運門票的王星皓、王冠閎也成為關注焦點。

王冠閎這次全運會代表台北市參加7項個人項目，今天在100公尺蝶式預賽先游出52秒95的成績，破大會紀錄（53秒78），決賽更一舉飆出52秒68摘金，一口氣打破大會、全國紀錄（52秒83）。

王星皓（台中市）以53秒96摘銀，朱宸平（台中市）以54秒51鍍銅。

對於打破全國紀錄，王冠閎也相當滿意，他透露：「本來就有預期到這樣的成績。」

在確定達到奧運A標後，王冠閎坦言，如同放下心中的大石頭，可以放開去練習，而以17歲之姿進軍奧運，也讓他相當興奮，希望有機會能拚進奧運前8名。

另外，王星皓稍作休息，再度投入男子組游泳800公尺自由式決賽，以8分3秒70收下金牌，張鄭立為（花蓮縣）以8分7秒43奪銀，黃國庭（花蓮縣）以8分8秒11，帶走銅牌。

首日1金1銀入袋的王星皓期待未來幾日能逐漸將狀態調整至巔峰。

為備戰明年東京奧運，王星皓預計12月初將赴美參加公開賽，明年也將在美國進行移地訓練。（編輯：張芷瑄）1081019