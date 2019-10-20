全運會男子標槍 鄭兆村輕鬆寫下3連霸

（中央社記者龍柏安桃園20日電）當賽季邁入尾聲，「黃金右臂」鄭兆村的專注力開始有些渙散，在今年度的最後一場比賽，他強打起精神，在108年桃園全國運動會男子標槍決賽，以83公尺22完成3連霸。

108年桃園全國運動會田徑男子標槍決賽，今晚在桃園市立體育場登場，頂著地主光環的亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，在壓軸第6擲飆出全場最佳的83公尺22，如願替桃園留下金牌。

世界排名第2的鄭兆村，是首名達到奧運參賽標準的台灣田徑選手，今年他共有5場比賽擲破85公尺大關，甚至在田徑鑽石聯賽年終賽，飆出生涯次佳的89公尺05。

沒想到他在10月的世界田徑錦標賽決賽慘跌一跤，僅繳出事與願違的77公尺99，名列第10收關，沒能拿下隊史在世錦賽的首面獎牌。

鄭兆村接受媒體訪問時，談起世錦賽的失利，除了失望，也遺憾地說：「今年前半段賽季我大概有80分的水準，世錦賽結束後就像一切歸零。」

世錦賽慘跌一跤，加上全運會又是賽季封關戰，鄭兆村承認，自己的心態似乎已經提前開始放假，就連訓練時專注力都很難集中，不過他告訴自己，「還是要打起精神面對最後最後的比賽。」

所幸他在今天全運會男子標槍決賽最後一擲，用83公尺22，打破黃士峰在102年全運會所締造的78公尺82大會紀錄，並順利完成3連霸，用這樣的方式替賽季劃下句點，他滿意地說：Good！（很好）（編輯：林沂鋒）1081020