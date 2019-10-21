抓住青春尾巴 林家瑩全運會鉛球10連霸

（中央社記者龍柏安桃園21日電）下個月將滿37歲的鉛球女將「阿牛」林家瑩，還在田徑路上追尋自己夢想，她在108年桃園全國運動會女子鉛球決賽，以16公尺88打破自己保持的大會紀錄，並笑納10連霸。

林家瑩18歲在全運會首次摘金，接下來20年的全運會女子鉛球金牌，彷彿都提前烙印上她的名字，她笑說：「我真沒想過，自己會在全運會寫下10連霸。」

回憶10連霸的過程，「阿牛」坦言，98年台中全運會她曾面臨連霸中斷的最大危機，卻也讓她上了寶貴一課。

由於鉛球比賽的用球直徑，限定在95公釐至109公釐，那次全運會她沒自己準備用球，而大會提供的比賽球直徑比較小，和她習慣用的不一樣，她僅擲出14公尺，差點丟了金牌，「那場比賽之後，無論去哪裡比賽，我都會自己帶球。」

老早取得大學教職的林家瑩，生涯累積共13度刷新全國紀錄，在她心中卻一直還有個未完待續的夢想，「我想抓住青春的尾巴，突破18公尺大關，也想再一次參加奧運。」因此今年6月她向學校告假1年，只練了短短4個月，就在全運會摘金，明年還要繼續參加國際賽，全力爭取奧運積分。

林家瑩生涯最佳成績是2014年仁川亞運所締造的17公尺48，雖距離18公尺大關還有一大段差距，不過她強調，選手總要給自己目標去追尋。她也透露，如果可以，她會繼續丟下去，「除非有一天我覺得自己不行了，或有其他選手超越我，那時候我就會退休了。」（編輯：管中維）1081021