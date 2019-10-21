台灣柔道第一人 連珍羚全運會寫6連霸

旅日柔道好手連珍羚，21日在108年全國運動會柔道項目寫下史無前例的6連霸。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安桃園21日電）有「柔道女王」美譽的旅日柔道好手連珍羚，今天在108年全國運動會柔道女子第3量級決賽，靠著壓制勝台東縣的楊宇潔，在全運會柔道項目寫下史無前例的6連霸。

台灣全運會最長連霸紀錄，是由前奧運名將王沁芳所保持的5連霸，而連珍羚2年前在宜蘭全運會已追平紀錄，今天她將連霸紀錄推進至6場，成為台灣柔道界的第一人。

雖然開創歷史，連珍羚賽後卻謙稱自己只是好運，撐得比較久，不過能夠成為柔道界的第一人，她坦言很開心，不過也只能高興一天，因為接下來還有更重要的目標，就是繼續衝刺爭取奧運門票。

連珍羚開季狀況超優，接連在2場大獎賽拿下1金、1銀，沒想到亞大錦標賽銅牌戰左手不慎脫臼，所幸沒有傷到骨頭，歷經4個月傷停後才在8月重返火線，不過礙於備戰時間太短，讓她在東京的世界柔道錦標賽第3輪提前止步。

目前連珍羚在奧運柔道女子57公斤量級，積分暫時排在第17名，仍在奧運安全名單內，不過她強調，2012年倫敦奧運她就曾以積分4分之差，受阻於奧運門外，因此在拿到參賽入場券前，都不能夠掉以輕心。

今年連珍羚仍有3場國際公開賽，她期盼能以最佳狀態，迎戰接下來的每一場比賽，因此全運會結束後，她馬上又要進入備戰狀況，準備11月3日在澳洲伯斯進行的比賽。（編輯：張雅淨）1081021