楊俊瀚全運會百米預賽飆第1 盼雙項破全國

（中央社記者龍柏安桃園20日電）台灣「最速男」楊俊瀚，今天在108年桃園全國運動會男子100公尺預賽，輕鬆跑出全場最佳的10秒35，對於成績他覺得可以接受，不過也強調：「希望可以突破個人最佳。」

108年桃園全國運動會男子田徑100公尺預賽，今天在桃園市立田徑場鳴槍開跑，楊俊瀚登場前現場司儀廣播介紹，現場民眾也報以熱烈與歡呼聲，而他小試身手，輕鬆以10秒35、分組第1衝線。

代表花蓮縣的楊俊瀚，是台灣男子100公尺（10秒11）、200公尺（20秒23）雙料全國紀錄保持人，今年他將參戰100、200與400公尺接力3個項目，他坦言，原本氣象預報下午會下雨，沒想到陽光露臉，氣溫也很涼爽，跑起來很舒服。

而現場擠進大批民眾關賽，也讓楊俊瀚嚇了一跳，「我沒想過會有這麼多人。」而對於現場民眾熱情的加油聲，他不好意思地說：「坦白說我沒注意到，因為當時我已經專注在比賽裡面。」

男子100公尺預賽，楊俊瀚就跑出10秒35的佳績，他笑著說，成績看似不差，「但總會希望可以更好。」而他也透露，自己狀況調整後，維持的還算不錯，這次全運會希望100、200公尺都能再創個人最佳成績（破全國）。

雖然目標鎖定雙破全國，楊俊瀚也承認，由於賽程比較密集，因此能否如願，還得視接下來自己的狀況。（編輯：屈享平）1081020