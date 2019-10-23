全運會密集出賽 王星皓400公尺自由式破全國

108年桃園全國運動會游泳項目23日落幕，台灣泳將王星皓（右）共拿下6金、2銀、1銅佳績，並在壓軸的男子400公尺自由式以3分51秒57打破全國。賽後他與父親兼教練王耀偉（左）合影留念。（讀者提供）中央社記者龍柏安傳真 108年10月23日

（中央社記者龍柏安桃園23日電）上個月前往香港進行一個月的移地訓練，讓王星皓速度、耐力都大幅提昇，今年全運會他在5天內參加10項比賽，壓軸的男子400公尺自由式，再以3分51秒57打破全國。

108年桃園全國運動會游泳項目今天落幕，王星皓歷經5天密集出賽，個人最後一項男子400公尺自由式仍遊刃有餘，將他今年6月全國分齡游泳錦標賽所寫下的3分52秒54全國紀錄送入歷史。

王星皓今年6月才在香港公開賽男子200公尺混合式決賽，飆出1分59秒44摘金，並跨越1分59秒67的奧運參賽A標，成為台灣泳壇最閃亮的一顆星。

今年全運會，王星皓的父親兼教練王耀偉，給兒子設定至少要拿6金的目標，王星皓不僅在最後一天順利達標，還一舉打破自己保持的400自由式全國紀錄。

「其實破紀錄是在預期內。」王耀偉坦言，香港移訓結束後，王星皓的耐力提升不少，而過去兒子只要連續出賽，從第2天開始表現就會衰退，反觀這次衰退的現象並不明顯。

除此之外，王耀偉也說，必須感謝中華奧會，因為今年奧會特別派了一名物理治療師從旁協助，王星皓只要比賽一結束，就能立刻接受治療和放鬆，「沒想到效果這麼好」。

今年全運會，王星皓共拿下6金、2銀、1銅的成績，收穫豐碩，王耀偉透露，接下來他們將前往日本2週，藉由日本運動科學輔助，希望可以更了解王星皓在水裡的優、缺點，並加以改正，11月底則要參加美國公開賽，期望透過高強度競爭，刺激並強化兒子的表現。（編輯：張芷瑄）1081023