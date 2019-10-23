台灣仰泳一哥莊沐倫 全運會200仰破全國紀錄

（中央社記者龍柏安桃園23日電）台灣仰泳好手莊沐倫，今天晚上在108年桃園全國運動會男子200公尺仰式決賽，以2分01秒43打破自己所保持的全國紀錄，可惜距奧運參賽B標還差了0.4秒。

莊沐倫是台灣仰泳一哥，坐擁男子50、100與200仰3項全國紀錄，這次全運會前，教練李澄峯就設定莊沐倫拿手的200仰要游進2分整大關，並順帶跨越2分01秒03的奧運參賽B標。

最後莊沐倫以2分01秒43，打破他在去年阿根廷青年奧運會所締造的2分01秒60全國紀錄，卻與賽前訂定的目標差了一點，也讓破紀錄後的喜悅降溫不少。

莊沐倫今晚200仰決賽的前150公尺，都有達到教練設定的配速，可惜最後衝線前50公尺失速，李澄峯說：「我們設定他前50公尺要游進28秒，接下來每50公尺則是30秒內，基本上莊沐倫都有完成，只有最後50公尺游出32秒。」

李澄峯認為，莊沐倫因為心急，導致後面節奏有些亂掉，不過他仍肯定莊沐倫在這次全運會的表現，但也強調：「我們還要再多努力一些。」

全運會結束後，莊沐倫今年賽季也宣告結束，李澄峯表示，接下來他們會先針對技術面再做修正與強化，明年賽季首要之務則是提升莊沐倫仰式的世界排名，並希望他能持續進化，全力爭取東京奧運參賽門票。（編輯：張芷瑄）1081023