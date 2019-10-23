想丟到不能再丟 張銘煌全運會鉛球9連霸

（中央社記者黃巧雯台北23日電）全國鉛球紀錄保持人張銘煌去年轉任國家隊教練後，體重狂減逾30公斤，近半年開始備戰桃園全運會，今天在決賽擲出17公尺68，完成全運9連霸，並喊話想丟到不能再丟。

張銘煌2011年寫下20公尺58全國紀錄後，至今無人突破，去年征戰雅加達亞運，為生涯最後一場國際賽，最終以第5名作收，張銘煌隨後退休，改任國家隊教練。

今年37歲的張銘煌全運會代表台中市出賽， 今天鉛球決賽再度與與學生馬皓瑋（台南市）、陽伯恩（台東縣）同場較勁，儘管僅花6至8個月備戰全運會，平時還得等學生練完，自己才能展開訓練，賽前曾擔心會被其他選手超越，但今天依舊繳出17公尺68成績單，完成9連霸。

張銘煌也預告下屆全運會將再度上陣，他說：「想丟到不能再丟，下次再挑戰看看十連霸，為台中市拚拚看」。

去年亞運結束後，為了健康著想，張銘煌透過運動、飲食控制，原本體重142公斤的他，花費5個月時間，成功減重超過30公斤，後來為了準備全運會，才又增至增至128公斤。

不過，張銘煌今年不僅繼續在全運會鉛球項目大放異彩，學生馬皓瑋、陽伯恩也不負眾望分別拿下第2、3名。

張銘煌表示，希望藉由全運會讓學生看到自己在場上如何調適，將是很好的歷練，未來透過比賽累積經驗，他相信學生們表現也會越來越成熟。（編輯：吳協昌）1081023