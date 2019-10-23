全運會技壓群雄 金利偉華最年輕神射手

（中央社記者盧太城台東縣23日電）108年全國運動會，台東體中國3學生金利偉華，技壓群雄，勇奪男子射擊個人空氣手槍10公尺項目金牌，成為全運會最年輕的射擊金牌得主。

目前正在桃園市舉辦的全國運動會，截至昨天，台東獎牌數為10面金牌、4面銀牌、10面銅牌。

其中獲得空氣手槍10公尺項目的金利偉華，寫下全運會射擊史上最年輕金牌得主紀錄。他是新住民第2代，目前就讀台東大學附設體育中學國中部3年級。

金利偉華的射擊教練李峰南表示，金利偉華學習射擊空氣手槍時間不到2年，已陸續在全中運、全運會等賽事獲得多面金牌，尤其今年更為台東縣拿下首面全運會射擊金牌。

李峰南表示，金利偉華小時候喜歡玩瓦斯槍，就讀體中國中部1年級時，就展現射擊天份，國2第1次參加全國中等學校運動會，脫穎而出，一鳴驚人。

今年全國中等學校運動會中，個人及團體賽雙破大會，且成績直逼亞、奧運紀錄；今年8月代表國家參加東南亞射擊錦標賽，在青少年組再次成雙金得主。

另外，田徑場上也有感人故事，高中時期一直是跨欄常勝軍，且曾獲得總統教育獎的林詩亭，升上大學飽受傷勢所苦，沉寂一陣子，不過，今年傷後復出一鳴驚人，在女子100公尺跨欄預賽（13秒49）及決賽（13秒24），雙破13秒61大會紀錄。（編輯：屈享平）1081023