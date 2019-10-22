全運會自由式仰式 黃渼茜徐安破全國紀錄

108年全國運動會女子組游泳競賽22日持續進行，代表高雄市出賽的徐安（中）在100公尺仰式決賽中，以1分2秒88摘金，並締造全國新猷。中央社記者黃巧雯攝 108年10月22日

（中央社記者黃巧雯台北22日電）108年全國運動會女子組游泳競賽今天破2項全國紀錄，台北市黃渼茜、高雄市徐安分別在50公尺自由式、100公尺仰式決賽各以25秒78、1分2秒88摘金，並締造全國新猷。

全運會游泳項目今天繼續在台北市立大學天母校區詩欣館進行各項競賽，黃渼茜今年在拿坡里世大運50公尺自由式項目，游出25秒79，打破全國紀錄，今天在全運會決賽飆出25秒78摘金，改寫自己原保有的紀錄。

近期忙著準備研究所及學校考試的黃渼茜坦言，備戰狀態沒有太好，難以專注於訓練，但即使如此，她依舊設法調整好心態投入比賽。

「觸牆時我其實不太敢看時間，是墨俐兒在旁告訴我破全國紀錄，我才轉頭。」黃渼茜認為，自己還能表現更好，希望未來能將紀錄再往前推進至25秒5。

100公尺仰式同樣傳出捷報，徐安決賽飆出1分2秒88，成為新的全國紀錄保持人（原紀錄1分2秒89），加上今天4x200公尺自由式接力奪金，單日雙金入袋。

對於打破全國紀錄，徐安也相當訝異，她坦言：「真的沒有想過全國紀錄，覺得只要金牌就很滿足。」

「我的成績已經停滯很久，過去最佳成績為1分3秒41，這次直接進步到1分2秒88。」進步幅度之大，也讓徐安難以置信。

徐安歸功於教練林義仁，她自認狀態與實力都不差，但常因為心態不夠強，導致比賽沒有發揮得太好，教練鼓勵、教導她，她直呼教練是她的心靈導師。

徐安指出，已經在仰式項目當「老二」很久，面對像是優秀的年輕泳將陳思綺，自己必須努力突破，並對明天的200公尺仰式抱持期待，「因為這是我最拿手的項目。」（編輯：管中維）1081022