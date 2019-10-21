背負不能輸壓力 楊俊瀚全運會100公尺3連霸

（中央社記者龍柏安桃園21日電）拿坡里世界大學運動會鼠蹊部拉傷打亂楊俊瀚下半季的備戰計畫，就算準備不夠充分，頂著不能輸壓力的他，今天仍在全運會男子100公尺以10秒33順利完成3連霸。

「台灣最速男」楊俊瀚在108年桃園全國運動會男子100公尺決賽飆風對決，順利衛冕，隨後再與花蓮縣隊友合體，於男子400公尺接力以39秒62打破大會紀錄摘金，單日包攬雙金。

100公尺決賽跑完後，楊俊瀚坦言與他預期中的有落差，他透露，原先預期100公尺應能跑進10秒30內，因此自己的穩定性和成熟度還要再加強。

不過楊俊瀚也承認，世大運受傷後，打亂了他下半季的備戰計畫，在訓練不夠充分前提下，今年全運會對他是一大挑戰，「因為訓練不夠，會對自己產生質疑。」

4年前楊俊瀚在全運會男子100公尺首度摘金，如今早已是台灣短跑一哥，他說，無論是外界看他，還是他看自己，似乎比賽就是要拿第一，他必須要跑出符合自己名字的成績，他又沒有傾訴的對象，只能不斷跟自己對話，「因為我知道自己不能輸。」

100公尺與男子400公尺接力順利摘金，接下來楊俊瀚還剩200公尺未出賽，他苦笑說：「先看我明天起床會不會全身酸痛，不過我還是希望可以跑進20秒50內。」（編輯：管中維）1081021