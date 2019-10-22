彌補銀恨遺憾 陳昭郡全運會3000障礙破全國

108年全國運動會22日晚間在桃園舉行女子3000公尺障礙決賽，新北市田徑女將陳昭郡跑出10分33秒02的成績，打破自己2年前在宜蘭全運會締造的全國紀錄，賽後她站在參考成績計分器前留影。中央社記者龍柏安攝 108年10月22日

（中央社記者龍柏安桃園22日電）昨天1500公尺痛失金牌，讓新北市女將陳昭郡一夜難眠，今天中午才總算收拾好情緒，晚上她化悲憤為力量，在全運會田徑女子3000公尺障礙決賽，一舉打破全國紀錄並摘金。

陳昭郡今晚在108年桃園全國運動會女子3000公尺障礙決賽，跑出10分33秒02，打破2年前宜蘭全運會自己締造的10分35秒97全國紀錄，並完成2連霸。

比賽結束後陳昭郡坦言，昨天1500公尺決賽，她以0.12秒之差輸給小將鐘巧懿銀恨，賽後壞情緒始終難以平復，「我強忍著不能哭，因為一旦哭出來，我就會一發不可收拾。」

雖然1500公尺失利，但拿手的3000障礙陳昭郡沒漏氣，她表示今天比賽過程非常順暢，完全沒去想配速問題，僅在第4圈經過水坑時滑了一下，不過她告訴自己：「沒事、沒事，快找回自己的感覺」。

陳昭郡承認，全運會難免會有奪金壓力，不過她正向面對，因為她始終相信：「準備好成為更好的自己，就不要在乎誰來跟我競爭」。

賽前陳昭郡沒特別設定要破全國，不過她很清楚，「只要跑出最好的感覺，就一定會破紀錄」，最後半圈她看到計時器上的時間，知道自己必須再加速，才不會浪費辛苦跑的這7圈半，最後她加足馬力衝線，順利締造新猷。

田徑場上有得也有失，陳昭郡試著去看好的一面，她說：「年輕選手也有我值得借鏡的地方，我從這些新秀身上看到衝勁，也看到最初的自己」，也看到老將們遭受挫折，鼓起勇氣去克服困難的鬥志，這些都將化成持續前進的養分。（編輯：方沛清）1081022