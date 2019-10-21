蝶王再進化 王冠閎全運會200蝶飆全球第15

新科「台灣蝶王」王冠閎21日在108年桃園全國運動會男子200公尺蝶式決賽，飆出1分55秒72全國新紀錄，且甚至可排名本季全球前15。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安桃園21日電）新科「台灣蝶王」王冠閎今天在108年桃園全國運動會男子200公尺蝶式決賽，飆出1分55秒72全國新猷，這成績甚至可排名本季全球15，這讓他對明年奧運增添更多信心。

目前就讀建國中學三年級、年僅17歲的泳壇小將王冠閎，今年8月才在世界青年游泳錦標賽男子200公尺蝶式，以1分56秒48打破前「蝶王」許志傑高懸10年的全國紀錄，並一舉跨越奧運參賽A標。

短短2個多月，王冠閎又在全運會大放異彩，開賽首日就在拿手100蝶決賽，以52秒68刷新由他自己保持的52秒83全國紀錄，接下來200蝶也持續「進化」，再將個人最佳成績推進至1分55秒72，教練黃智勇也對愛徒的進步幅度感到訝異。

黃智勇受訪時坦言，當他看到成績出爐時，他也嚇了一跳，「他游進奧運A標就已經很厲害了，沒想到短短2個月的時間，他又進步了近0.76秒。」

透過近距離觀察，黃智勇認為王冠閎200蝶達奧運A標後，心態變得跟以往大不同，不再像過往太過計較秒數，擔心配速不好影響成績，現在無論是練習還是比賽，都比過去放得更開。

全運會結束後，王冠閎計劃準備前往日本，期望透過運動科學輔助，持續再進化，甚至期盼100公尺蝶式也能游進51秒96的奧運A標門檻內。（編輯：管中維）1081021