一度懷疑自己 陳傑全運會400公尺跨欄6連霸

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣跨欄好手陳傑歷經世錦賽結束後，因免疫力下降而感冒，在參加桃園全運會前一度懷疑自己跑不完，所幸即時找回專注力，在400公尺跨欄決賽跑出49秒62摘金，完成6連霸。

108年全國運動會田徑賽事在桃園市立田徑場舉行，代表台中市的陳傑21日在男子組田徑400公尺決賽，以46秒83摘金，今天再添一枚金牌入袋，稍後登場的4x400公尺接力決賽，也有機會再奪金。

陳傑今年在田徑亞錦賽跑出生涯最佳的48秒92，且距奧運參賽門檻僅差0.02秒，9月底征戰世錦賽，準決賽跑出50秒00，名列分組第7，無緣決賽，沒能跨越2020東京奧運48秒90參賽門檻。

陳傑今天在男子400公尺跨欄決賽跑出49秒62，收下金牌，也順利完成6連霸，今年全運會參加3項比賽，他賽後受訪時坦言：「比那麼多趟，還可跑這樣，還蠻出乎意料。」

從世錦賽結束後，陳傑心態變得鬆散，加上免疫力下降而感冒，陳傑一度懷疑自己全運會會跑不完，也憂心狀況不如年輕學弟，但為了備戰全運會，他努力找回專注力，陳傑說：「找回來（專注力）這也是一種訓練，希望能平安完賽，主要目標放在明年。」

參加過2012倫敦奧運、2016里約奧運，陳傑要拚3度征戰奧運，不過，對於在全運會拚奧運達標，他則抱持平常心。

陳傑強調，不會訂定一定要達標的目標，過去曾積極想拚達標，儘管最終結果如願，但感覺很累、很難受，他也試過不要刻意追求，反而比較開心，也能達標。

陳傑表示，由於有奧運積分，因此不會刻意拚達標，但還是會努力突破個人最佳的成績。（編輯：張芷瑄）1081023