唐嘉鴻全運會體操超狂 個人席捲5金成最大贏家

（中央社記者龍柏安桃園23日電）因傷、轉換戶籍，讓體操好手唐嘉鴻錯過了2屆全運會，累積4年的能量今年全部爆發，他在今天全運會體操個人單項決賽狂攬4金，加上成隊金牌在內，本屆全運會他包攬5金。

唐嘉鴻在108年桃園全國運動會體操男子單項決賽，共斬獲單槓、雙槓、地板與吊環等4面金牌，而他代表的台北市也在男子成隊風光摘金，他個人席捲5金，成了本屆全運會體操最風光的選手。

唐嘉鴻上一次參加全運會，是102年台北全運會，當年他共拿下2金、2銀、1銅，接下來他分別因為傷勢和轉換戶籍，錯過了2屆全運會，他壓根沒想過，今年的全運會戰果會如此豐碩，金牌數甚至翻了一倍還多。

「最後一天的比賽我很放鬆，也很幸運，能有好成績，要感謝我的教練翁士航和俞智贏老師。」唐嘉鴻維持一貫傳統，賽後不忘感謝提攜指導他的教練，他也承認：「吊環與雙槓的金牌最讓我意外。」

唐嘉鴻表示，雙槓他的難度起評分向來不高，今年他在執行分表現大躍進，最讓他欣喜；而吊環他在比賽中左手護具突然斷裂，他一度想過：「乾脆放棄。」

所幸他身上仍有備用手帶，加上念頭轉換：「就當成體能訓練吧。」他重新再做一次，居然讓他一舉拿下金牌。

而上屆全運會獨攬4金、1銀的「鞍馬王子」李智凱，今年僅在個人全能、鞍馬與跳馬等3項摘金，地板則拿下銀牌，單槓、雙槓鍍銅，加上成隊也摘銅，本屆累計拿下3金、1銀、3銅。

全運會金牌微幅縮水，不過李智凱仍肯定本季自己的表現，打了90分的高分，他說：「會打高分，主要是亞錦賽、世錦賽這些重要的比賽我都有拿到成績。」

全運會結束後，李智凱今年賽季也宣告「封關」，他笑說，已和教練林育信請了一週的假，接下來打算去日本東京「考察」，感受一下奧運氣氛，也可能會去奧運比賽場地附近走走，他期許明年也能這麼順利，而最重要的東京奧運，他豪氣地說：「我相信結果一定會很棒。」（編輯：張芷瑄）1081023