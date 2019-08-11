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王星皓香港泳賽奪金 台灣首位達東奧A標選手

最新更新：2019/08/11 20:23
台灣游泳好手王星皓11日在香港公開賽以1分59秒44在200公尺混合式決賽奪金，成為台灣首位達到2020東京奧運A標的男子選手。（中央社檔案照片）
台灣游泳好手王星皓11日在香港公開賽以1分59秒44在200公尺混合式決賽奪金，成為台灣首位達到2020東京奧運A標的男子選手。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）台灣游泳好手王星皓今天在香港公開賽傳捷報，以1分59秒44在200公尺混合式決賽奪金，為台灣第一名達到2020東京奧運A標的男子選手。

就讀台灣體育運動大學王星皓今年7月參加2019拿坡里世界大學運動會男子200公尺混合式項目決賽，就以1分59秒87摘下銅牌，距離奧運A標1分59秒67只差0.2秒。

相隔一個月，王星皓轉戰香港公開賽再有斬獲，今天在200公尺混合式決賽，不但以1分59秒44奪金，也是台灣第一名達到2020東京奧運A標的男子選手。

王星皓7月中返台出席世大運返台感恩餐會時，對於世大運奪牌曾淡然表示，只是其中一面獎牌，以後還會更多，今天在香港公開賽奪金，果然印證當時他的一席話。

王星皓先前提到，放眼下半年賽事，除了國際賽外，希望能在10月全運會拚奧運達標，並主要鎖定400公尺混合式，次要目標則擺在200公尺混合式，但這次卻先在200公尺混合式，提前達到奧運A標。（編輯：李亨山）1080811

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