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總統大選號次 宋楚瑜1韓國瑜2蔡英文3

最新更新：2019/12/09 10:41
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨蔡英文（左）及賴清德抽中3號，親民黨宋楚瑜（中）及余湘抽中1號，國民黨韓國瑜（右）及張善政則抽中2號。（中央社檔案照片）
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨蔡英文（左）及賴清德抽中3號，親民黨宋楚瑜（中）及余湘抽中1號，國民黨韓國瑜（右）及張善政則抽中2號。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北9日電）中央選舉委員會今天上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，親民黨「瑜湘配」抽中1號，國民黨「國政配」抽中2號，民進黨「英德配」抽中3號。

第15任總統、副總統選舉，計有民進黨蔡英文及賴清德、國民黨韓國瑜及張善政、親民黨宋楚瑜及余湘等3組，分別聯名向中選會登記。

中選會今天上午10時進行號次抽籤，國民黨總統參選人韓國瑜、民進黨副總統參選人賴清德親自出席，親民黨則由秘書長李鴻鈞代表抽籤。（編輯：謝佳珍）1081209

中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，親民黨總統參選人宋楚瑜及副總統參選人余湘由秘書長李鴻鈞（右）代表抽籤，抽中1號。左為中選會主委李進勇。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，親民黨總統參選人宋楚瑜及副總統參選人余湘由秘書長李鴻鈞（右）代表抽籤，抽中1號。左為中選會主委李進勇。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，國民黨總統參選人韓國瑜（右）及副總統參選人張善政（右3）親自出席，抽中2號。右2為中選會主委李進勇。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，國民黨總統參選人韓國瑜（右）及副總統參選人張善政（右3）親自出席，抽中2號。右2為中選會主委李進勇。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨副總統參選人賴清德（右）代表出席，抽中3號。圖左為中選會主委李進勇。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨副總統參選人賴清德（右）代表出席，抽中3號。圖左為中選會主委李進勇。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨副總統參選人賴清德（中）向國民黨總統參選人韓國瑜（右）握手致意。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
中央選舉委員會9日上午舉行第15任總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨副總統參選人賴清德（中）向國民黨總統參選人韓國瑜（右）握手致意。中央社記者王騰毅攝 108年12月9日
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