宋楚瑜：國民黨人選不對 若派郭朱王我需要選嗎

（中央社記者郭建伸台北3日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天接受廣播專訪時說：「還沒送到安寧病房之前，國民黨還有機會」。被問及國民黨總統參選人韓國瑜能否下架總統蔡英文，宋楚瑜說，沒有開過車的人上高速公路，「把命送到那邊去還不知道」。

他也坦言，因為國民黨的人選不對，如果是郭台銘、王金平或朱立倫，其他能幹的人選出來，「我會出來參選嗎？」

宋楚瑜上午接受「蘭萱時間」廣播專訪，對國民黨及總統參選人韓國瑜砲聲隆隆。他批評，國民黨每天內鬥搶資源、搶位子，把能幹的人往外推，「郭台銘被他們推走，一個一個人被他們推走」，這樣國民黨怎麼會好。他批評，一個黨沒有理念、沒有道義、沒有感情，更重要的是沒有團隊精神。

主持人蘭萱詢問宋楚瑜，是否認為國民黨沒有逆轉勝的可能，宋楚瑜直言，除非找回能幹的人，這是國民黨唯一可以起死回生的機會。

蘭萱追問誰是能幹的人，宋楚瑜比著手勢指自己，「你對面那個，不就是最能幹的人嗎？」

不過，宋楚瑜也強調，國民黨不用找他回去，但至少要知道重新思考戰略，「還沒送到安寧病房之前，國民黨還有機會」，就是要找一個真正有孫中山先生及蔣經國先生理想作風的人，由這個人找回國民黨創黨的理想。

蘭萱也問，如果要給韓國瑜建議，現在該做什麼才能下架蔡總統。宋楚瑜說，韓國瑜根本沒有這個條件、經驗，「沒有開過車的人上高速公路，沒有開過一天飛機的人讓他去開飛機，你是自己把你自己的命，送到那邊去都還不知道。」

此外，「卡神」楊蕙如及友人去年涉嫌在網上侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，記者詢問如何看待前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生一事。宋楚瑜質疑，「我們代表講了一句話，那個地方我管不了。」駐外代表是特命全權代表，怎麼可以說不了解或管不了，這就代表有全權，卻沒有全責。

他也指出，如果外派代表失職，總統有全權、全責要去管好這個事情；他保證若當選總統，派出去的駐外代表絕對要全權負責。

記者追問宋楚瑜，是否向蔡總統喊話要處理駐日代表謝長廷，宋楚瑜說，他不是這個意思，但如果不讓人民放心的話，「好像不到兩個月，我們就可以換人了。」（編輯：謝佳珍）1081203