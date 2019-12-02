沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

（中央社記者劉冠廷台北2日電）高雄市副市長李四川今天證實曾向前立法院王金平請益，王金平辦公室回應，「尊重李四川的說法」。王金平下午則透過臉書再度表示，「我支持韓國瑜把市長做好」。

有媒體報導，李四川日前拜訪王金平，力拚達成國民黨整合的最後一哩路，李四川今天證實，確曾拜訪王金平，有關王提「還未看到理念相同的跡象」，李四川說「原則上希望達到他該有的感覺」。

對此，王金平辦公室下午僅表示，尊重李四川的說法。隨後王金平臉書發表了一段短片，內容為王金平日前到苗栗輔選，與苗栗縣長徐耀昌、國民黨立委陳超明同台，他手握著一瓶礦泉水，未隨著現場高喊「韓國瑜當選」，並寫下「我支持韓國瑜把市長做好」，底下也標註「一瓶礦泉水」、「一碗滷肉飯」、「當年的感動」等。

接下來在留言串中，他重申「我支持理念跟我一樣，也能夠實踐的候選人」。

對於王金平並未鬆口支持，韓國瑜接受媒體專訪表示，王金平過去是他在立法院的老長官、老同事、老前輩，他非常尊敬王金平。這次選舉是中華民國的生死保衛戰，泛藍要大團結，在這種情況下，他會繼續拜訪王金平，並向王金平請益。（編輯：鄭雪文）1081202