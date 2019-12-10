立委夾傷手就醫塞急診 台大醫院致歉

（中央社記者陳偉婷台北10日電）國民黨立委陳玉珍日前因手傷送台大醫院急診，引發濫用醫療資源、影響急診就醫民眾權益等爭議。台大醫院今天表示，當天已盡力維護急診品質，並向受影響民眾致歉。

中國國民黨籍立法委員陳玉珍等人日前到外交部抗議，因爆發推擠，陳玉珍受傷送台大醫院急診，但遭外界質疑濫用醫療資源，也有不少醫師認為，急診就醫民眾權益、隱私因此受損。

台大醫院上午發布聲明指出，醫院目前會在急診重症區有空位時，協助將前來就醫的名人引導到單獨作業區，並都會告知急診室為醫療作業區域且常涉及暴露病友隱私畫面，禁止採訪或拍攝，及陪病人員不要超過2人，也都有張貼公告在急診診間，所有病人都有經急診篩檢及內部應有的程序。

台大醫院公共事務室主任趙于萱接受中央社記者採訪時表示，上述作為的主要目的是為了避免影響其他病人就醫，當天立委就醫時，院方也盡力維護其他急診病人的權益。醫院會再檢討如何作業，達到不影響所有病人的最佳方式，並向所有受影響的民眾致歉。

此外，有媒體報導，有醫師在匿名論壇發現台大醫院有「立法委員就醫或請託關照作業程序圖」，內容包含立委本人、親屬或選民就醫的相關作業流程，遭疑有特權。

但是，台大醫院聲明指出，此網路流傳的文件，經查是醫院約10多年前一名同仁建立的內部紀錄，是因儲存資料而放在院內網路中，並沒有經過院會討論通過同意，並非同仁工作規範。

台大醫院公關受訪時表示，對於任何來就醫的病人，都會盡力照顧；對於有特別請託者，會對病人表達關心，但不會干預醫療作業。台大醫院病患多，醫療單位業務十分繁忙，仍會告知請託者在不影響正常醫療狀況下酌情協助。（編輯：張雅淨）1081210