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台大醫院工會籲政治人物別來醫院造勢

最新更新：2019/12/07 16:45

（中央社記者張茗喧台北7日電）台大醫院企業工會今天在臉書表示，急診是救治病患的地方，昨天一名患者來到急診，政治人物與媒體湧入急診室恐影響醫療工作，也危害患者隱私，呼籲政治人物別用醫療資源造勢。

台大醫院企業工會發文指出，昨天下午一名患者來到急診，隨之而來湧入大量政治人物與媒體，除了引起急診騷動外，直播影片也攝入大量未經同意拍攝的醫療人員與患者。

文中表示，工會強烈要求台大醫院應堅守醫療機構對於 醫病隱私的保護，嚴加拒絕任何外力要求的錄影、錄音，勸阻無效就應該強烈排除，或協助不願入鏡者依據其隱私權提告。

此外，台大醫院工會也發函院方，要求加強管制急診室攝影相關規定，並載明「醫療機構醫療隱私維護規範」，醫療過程中醫病雙方如要錄音或錄影，應先徵得對方同意，如有任何人逕自拍攝且經勸阻無效，應依「醫療法」第24條報請警察機關，避免妨礙醫療行為。

台大醫院工會也指出，政治人物來到醫院確實會讓事情看起來更加嚴重，而如果真的是嚴重的狀況，讓醫護人員在不受妨礙的前提下接受治療，才能對健康有幫助，但若想讓醫療人員扮演背景來造勢，「真的可以停止了」，勿讓造勢延誤診治。

台大醫院企業工會理事長陳愛蓉接受中央社記者電訪時表示，醫院是比較私密、隱私的地方，如有拍攝需求應經過正式申請，尤其急診室是急救重要場所，恐影響患者醫療行為，也呼籲不分黨派的政治人物，若因受傷、重病到醫院，醫療人員都會全力協助，但別為了博取畫面而到醫院造勢。

台大醫院婦產部主治醫師施景中也在臉書強調，急診室不是個拍照、送花的場合，更不適合候選人來探訪握手，「這叫旁邊重症病患或家屬情何以堪」。（編輯：張芷瑄）1081207

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