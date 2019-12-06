韓吳探視藍委批蠻橫 外交部反控受暴力對待

（中央社記者劉冠廷、范正祥、侯姿瑩台北6日電）國民黨立委林奕華、陳玉珍今天到外交部抗議，過程中數度推擠，造成兩人送醫。國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜下午前往台大醫院探視。吳敦義批評外交部太過蠻橫、不尊重國會議員。

外交部發言人歐江安則回應，對外交部基層人員遭到立委及議員肢體暴力對待，感到相當心疼。外交部恪守行政中立，卻受到如此不堪的對待，盼相關政治人物回歸理性與冷靜，切勿因選舉利益而消費外交部、粗暴對待外交部人員。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員今天再到外交部抗議，國民黨立委與民意代表試圖從大門口進入外交部，遭到場員警勸阻，雙方僵持近一個多小時，數度發生推擠。

曾銘宗等人回到立法院召開記者會說明事情經過，他說，在遭到駐衛警阻擋過程中，林奕華和陳玉珍受傷，送到台大醫院急診；外交部竟然下令駐衛警不讓立委進入，非常誇張，無理、蠻橫。

吳敦義下午到台大醫院探視，他在受訪時表示，外交部蠻橫、不尊重國會議員，立委本來就有關心與了解的權責，台灣是民主、自由、法治國家，外交部本來就是要對公眾負責，如果事先有約，不該隨便阻擋，希望外交部不要再有這樣蠻橫的態度。

隨後，韓國瑜也到台大醫院探視，過程中他緊握著躺在病床上的陳玉珍的手，並向金門鄉親喊話，要鄉親們幫陳玉珍加油打氣。此外，韓國瑜慰問坐在輪椅上的林奕華，表達關心之意。

陳玉珍辦公室下午也發布新聞稿表示，陳玉珍在衝撞中傷痕累累，在門縫間、內外推擠下，手腳受到嚴重拉傷、挫傷，又在長時間的對抗、緊張擠壓下，造成缺氧而致昏厥緊急送往台大醫院。（編輯：蘇龍麒）1081206

國民黨立委林奕華、陳玉珍（左）6日到外交部抗議，過程中不慎受傷，國民黨總統參選人韓國瑜（中）來到台大醫院探視，韓國瑜緊握著陳玉珍的手，幫她加油打氣。中央社記者劉冠廷攝 108年12月6日

「卡神」楊蕙如被控涉嫌在網上侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，多位國民黨立委與台北市議員6日到外交部抗議，「要替蘇啟誠申冤」，但被擋在門外，推擠中有立委受傷。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）和首席副書記長陳宜民（左）回到立法院召開記者會，指責外交部無理、蠻橫。中央社記者范正祥攝 108年12月6日

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員6日再到外交部抗議，過程中有立委受傷，黨主席吳敦義（前左）、秘書長曾永權（前右）傍晚到台大醫院急診室探視傷者。中央社記者謝佳璋攝 108年12月6日