遭質疑妨礙女警執勤 陳宜民：對方未表明身分

（中央社記者王承中台北7日電）藍營民代外交部抗議，警政署指國民黨立委陳宜民涉強推及拍打便衣女警帽子，將依妨害公務罪函送。陳宜民今天表示，當時陳姓女警都不願表明身分，他才請女警離開。警政署栽贓民代，令人痛心。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員6日再到外交部抗議，與員警數度發生推擠。據在場外交部官員轉述，過程中藍營民代曾對官員出現肢體動作。警政署昨天表示，陳宜民質疑執勤陳姓便衣女警身分，涉強推及拍打女警帽子，將依妨害公務罪函送。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、律師李承志上午在國民黨團召開「外交部新東廠，聯手警方抹黑立委」記者會。

陳宜民表示，當時現場情況混亂，他是黨團幹部正在協調，而旁邊有位身穿便服、頭戴有New Zealand字樣帽子的女子，一直拿手機拍攝，他詢問對方是什麼單位，但對方都不願意表明身分，因此他才要求該名女子離開。

陳宜民指出，因為當時現場很吵，而他的聲音跟手勢也很大，才不小心揮落女子的帽子，且他也持續跟女子溝通，但女子堅持不走也不拿證件出來，所以他才推了女子一下。

陳宜民表示，警政署、保六總隊發新聞稿栽贓為民喉舌的民代，非常令人痛心，請保六總隊公布錄影帶，證明該女子有表明身分，否則他要求警政署長、內政部長應跟他道歉並下台。他說，「頭戴有New Zealand字樣的帽子是中華民國女警該有的裝備嗎」。

李承志表示，根據警察職權行使法規定，警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。若保六員警身著便服，也拒絕告知是警察，難道人民不可以拒絕嗎，這根本違反法治精神，盼還藍委清白。

媒體詢問陳宜民，為何昨天會先在臉書致歉。陳宜民指出，當時他的動作比較大，如果造成陳姓女警不舒服，當然他要致意，但他不知道警政署稍晚會發新聞稿汙衊他。

有媒體詢問，根據當天媒體拍攝的影片，畫面中陳姓女警並未拿著手機，而是持雨傘。對此，陳宜民未做回應，快步走入黨團書記長辦公室內。（編輯：張均懋）1081207