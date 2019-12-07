藍委涉推女警 蔡總統：盼選舉言行不要過度

針對國民黨立委6日在外交部涉推倒女警一事，總統蔡英文（前中）7日在屏東接受媒體聯訪表示，希望大家在選舉中的言行不要過度，也不要羞辱公務人員。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月7日

（中央社記者楊思瑞屏東7日電）總統蔡英文今天上午在屏東接受媒體聯訪，記者詢問對昨天國民黨立委在外交部涉推倒女警一事的看法時，蔡總統表示，希望大家在選舉中的言行不要過度，也不要羞辱公務人員。

蔡總統上午在屏東六堆忠義祠接受媒體聯訪，媒體詢問對於國民黨立委陳宜民昨天前往外交部抗議時，涉嫌拍掉女警的帽子、推女警一事有何看法。蔡總統表示，這個行為非常不好，大家對執行公務的人要有一定的尊重，尤其是立法委員。

蔡總統說，希望昨天行為不當的立委能致歉，同時也希望大家在選舉當中的言行要特別注意，不要去羞辱公務人員，甚至暴力相向。

面對媒體詢問中國政協委員許智明曾在公元2008年進入總統府，並與前總統馬英九合影一事時，蔡總統表示，此事說明中國對台灣的滲透無所不在。讓具有特殊背景的中國人員隨意進出總統府，確實是不好的事。

蔡總統表示，正因為如此，所以政府在反滲透上面持續加強，從「國安五法」的通過、到現在反滲透法的討論，都是一連串努力。另外，也希望社會大眾及政府的工作同仁都要格外警覺（編輯：孫承武）。1081207