慰勞遭藍委陳宜民強推女警 徐國勇：捍衛警察尊嚴

（中央社記者劉建邦台北7日電）內政部長徐國勇今天慰問遭國民黨立委陳宜民強推的保六總隊女警。徐國勇表示，現場影片來看，女警有表明是保六總隊身分，女警受委屈，特別前來慰問，並表達支持捍衛警察尊嚴。

警政署昨天發出聲明稿表示，多名立委上午至外交部陳情抗議，立委陳宜民質疑執勤陳姓便衣女警身分，涉強推及拍打女警帽子，依妨害公務罪函送。

徐國勇今天下午前往保六總隊慰問陳姓女警，並送上水果禮盒。徐國勇接受媒體聯訪時說，從相關影片來看，女警是受了委屈，且當時確實表明是保六總隊員警身分，希望外界可尊重警察執法，也是尊重公權力。

記者詢問，有藍營質疑女警未受傷，綠營後續作法是在作秀。徐國勇表示，陳姓女警當時是在值勤，就算沒受傷，也達成妨害公務要件，像是有民眾辱罵警察，後續被依妨害公務罪嫌移送，法院也判刑確定，這個過程，警察也沒有受傷。

徐國勇說，政府各部會首長都有行程，像是立法院要開會，部會首長都會列席，若是立法院以外的行程，應該要提前先告知並約定時間，「不能像是某些地方首長可以請假好幾個月」。

媒體詢問，前新北市長朱立倫今天被問及藍委昨天赴外交部的議題時說，認為民主國家的國會議員，至少應到貴賓室休息。對此，徐國勇說，這是因果錯亂造成不一樣結果，立委是直接前往外交部，才會產生這樣結果，且陳姓女警已經表明身分是在執行職務，應該搞清楚因果關係。

警政署保六總隊也公布當時發生情況的影片譯文，警方表示，陳姓女警有表明是保六總隊員警身分，並告知陳宜民。（編輯：李錫璋）1081207