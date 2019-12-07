藍委赴外交部吃閉門羹 指控台灣成了警察國家

（中央社記者王承中台北7日電）藍營民代外交部抗議與警方推擠，造成兩名女性立委受傷送醫。國民黨今天表達嚴厲譴責並指出，行政部門接受國會監督是民主原則，居然有部會動用警察阻擾立委，難道台灣已成警察國家。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員昨天再到外交部抗議，與員警數度發生推擠，造成國民黨立委林奕華、陳玉珍受傷送醫。

國民黨今天發布新聞稿表達嚴厲譴責。國民黨指出，行政部門接受國會監督是民主原則，居然會有行政部會動用警察阻擾立委進入的情事，難道民進黨執政下的台灣已經變成警察國家，民進黨抹煞台灣好不容易建立起的民主體制，如何對得起民進黨前輩爭取台灣民主的努力與貢獻。

國民黨表示，「外交部的離譜行徑，嚴重傷害台灣的民主成就」，嚴正要求總統蔡英文與行政院長蘇貞昌應該出面道歉，外交部長吳釗燮應下台負責。

國民黨指出，外交部傲慢無理的行徑在民主國家實屬罕見。過程中造成兩位女性立委受傷就醫，外交部居然視若無睹，毫無悔意，甚至惡意散布當場有立委推擠女警的假訊息，意圖轉移焦點；國民黨要求警政署拿出確實證據，否則誣告立委、掩護外交部的共犯作為，只是讓警察威信掃地。

國民黨表示，若持續縱容政府官員忽視民意、仗勢欺人，相信人民的眼睛是雪亮的，人民勢必無法忍受，明年大選一起下架民進黨。（編輯：張均懋）1081207