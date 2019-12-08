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立委赴外交部爆推擠 保六公布影片
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立委赴外交部爆推擠 保六公布影片4/10

赴台大醫院慰問受傷立委挨批 國民黨團致歉

最新更新：2019/12/08 10:18

（中央社記者陳俊華台北8日電）國民黨立法院黨團今天表示，對於日前國民黨相關人士前往台大急診室慰問受傷住院立委，因而造成其他病患家屬與醫護人員的不便及抱怨，國民黨團表達誠摯歉意，但並無任何選舉造勢考量。

台大醫院企業工會昨天在臉書表示，急診是救治病患的地方，昨天一名患者來到急診，政治人物與媒體湧入急診室恐影響醫療工作，也危害患者隱私，呼籲政治人物別用醫療資源造勢。

國民黨立法院黨團今天透過新聞稿表示，針對台大醫院企業工會發布聲明，希望未來政治人物前往醫院探病，不應妨礙醫療病患並應保護醫護人員隱私，立法院國民黨團百分之百認同台大醫院工會與醫師相關的建議與提醒。

國民黨團表示，對於日前國民黨相關人士前往台大急診室慰問受傷住院立委，因而造成其他病患家屬與醫護人員的不便及抱怨，國民黨團表達誠摯歉意。

國民黨團表示，日前前往外交部陳情，國民黨立委陳玉珍、林奕華不幸在衝突中受傷，被緊急送往台大急診室就醫，國民黨陣營相關人士基於同僚情誼，陸續前往探視與慰問，完全是抱著關心2位委員傷勢的心情，「並無任何選舉造勢考量」。（編輯：趙蔚蘭）1081208

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