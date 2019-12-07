綠擬提案將陳宜民送紀律委員會 藍批轉移焦點

（中央社記者郭建伸台北7日電）警政署指國民黨立委陳宜民涉強推及拍打便衣女警帽子，將依妨害公務罪函送。民進黨立院黨團將提案，把陳宜民攻擊女警事件送交紀律委員會處理；國民團則稱不符程序，反批民進黨轉移焦點。

管碧玲在臉書指出，陳宜民襲警後引起社會各界非常嚴重的批評，今天陳宜民召開記者會，原本期待能真誠反省，對女警及全國警察人員致歉；沒想到陳宜民完全沒有真誠反省與道歉，反而對當時的場景說謊，把責任推給女警不願表明身分，等於指控女警說謊。

管碧玲說，媒體今天還原現場，已經證明女警不只一次表明隸屬保六總隊，證明陳宜民委員嚴重說謊；她和黨團總召柯建銘、書記長李俊俋已討論，民進黨團決定提案，將陳宜民攻擊女警的事件，送交紀律委員會處理，10日排入程序委員會，13日進入院會報告事項。

管碧玲指出，如果13日被國民黨拉下來，進入冷凍期一個月，陳宜民可以僥倖躲過立法院的紀律處理，女警以及全國警消人員執勤安全的價值，也因此確定受傷害而討不到公道。

管碧玲呼籲國民黨真誠面對這件事，支持紀律案，共同守護警消人員執勤安全，捍衛警消人權價值，並要求國民黨不分區立委參選人葉毓蘭必須呼籲國民黨，屆時不能反對這個案，強調這是檢驗葉毓蘭的歷史時刻。

國民黨團總召曾銘宗受訪表示，他們昨天早上8時就通知外交部國會聯絡人，要求拜訪外交部長吳釗燮，但9位立委到場後，外交部部署500名警力，把他們硬擋在外面，有哪個民主國家會用這樣方式對待國會議員。

曾銘宗說，女警沒穿制服，陳宜民要求她拿出證件，女警也沒說明自己身分，過程中雖有推擠，但對照過去民進黨立委邱議瑩去法務部踹門，外界應該評評理。

曾銘宗說，楊蕙如在臉書帶風向，造成外交官死亡，這是民進黨執政下的檢調單位認證，推託不掉，呼籲民進黨不要雙重標準。至於民進黨團要將此案送交紀律委員會，曾銘宗表示，這不符程序，民進黨只是想轉移焦點。

他表示，面對外交官死亡的個案，外交部跟駐日代表謝長廷都沒有道歉，甚至暴力對待在野黨議員，強烈要求吳釗燮和駐日代表謝長廷下台，總統蔡英文道歉。（編輯：郭萍英）1081207