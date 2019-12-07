藍委闖外交部推擠 警政署長說明執法立場[影]

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（中央社記者程啟峰高雄7日電）藍營民代昨天赴外交部抗議與員警推擠。警政署長陳家欽今天重申，為維護執法尊嚴，警方依法偵辦。至於高雄市21日的罷韓陣營發起遊行，警方有信心維護集會遊行進行。

陳家欽中午南下高雄市警察局了解挺韓、罷韓大遊行警力規劃，對於媒體詢問這起外交部推擠案，重申為維護執法尊嚴，警方會依法偵辦，且絕對是行政中立。

陳家欽說，外交部是要有通報洽公、事先預約才能進入的政府機關；警方受理報案，要保護政府機關安全，員警為了維護秩序，絕對是行政中立。

陳家欽表示，警方尊重立委到外交部去陳情，但員警也有維護機關安全的責任，且員警也表明自己身分，民代用這種「粗暴的舉止、言行」來對待員警，相信社會自有公評。警方態度與立場就是「維護執法尊嚴」，絕對是依法偵辦，沒有所謂的政治操作。

至於罷韓大遊行將於21日在高雄登場，挺韓大遊行也向高雄市警察局申請同日舉行。陳家欽表示，由於選舉前選民會比較熱情，對於可能出現不理性行為，甚至肢體暴力，警方會注意防範。

他也籲請遊行雙方負責人和申請人約制支持者，警方尊重集會遊行權利和自由，有信心維護集會遊行舉行，也絕對嚴懲暴力行為。

立法院國民黨團昨天到外交部，要求外交部長長吳釗燮說明「蘇啓誠案」，但在外交部門口遭阻，國民黨立委陳宜民與保六總隊員警推擠，造成多名立委受傷、一名女警被打掉警帽，也險些跌落樓梯。警政署昨晚發布聲明稿，將依妨害公務罪函送。（編輯：孫承武）1081207