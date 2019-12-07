韓國瑜：外交部粗暴處理立委抗議 部長應負全責

國民黨總統參選人韓國瑜（前中）7日針對國民黨立委到外交部抗議發生推擠、受傷一事表示，外交部處理方式粗暴、不尊重國會議員，部長應負全部責任。中央社記者管瑞平攝 108年12月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到苗栗造勢，接受媒體聯訪時，針對國民黨立委到外交部抗議發生推擠、受傷一事表示，外交部處理方式粗暴、不尊重國會議員，部長應負全部責任。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委陳宜民等人昨天赴外交部抗議，與員警數度發生推擠，造成林奕華、陳玉珍2人送醫；韓國瑜上午在苗栗先後參加國民黨立委徐志榮、陳超明競選連任競總成立大會，會後接受媒體聯訪談及此事，批評外交部粗暴。

韓國瑜指出，外交部其實可以把大門打開，準備一杯咖啡，大家理性溝通，這樣氣氛非常好，像他在高雄若有民進黨議員抗議，會立刻跟議員見面、請他們喝杯咖啡，有什麼不滿講出來，這是很健康的態度，但外交部完全不用這種方式。

韓國瑜說，從昨天外交部的處理方式可以看出，整個外交部的方式是完全粗暴且沒有禮貌，甚至對國會議員不尊重，使得2名立委受傷，「這件事情外交部長必須負全部責任」；有記者追問，立委陳宜民也涉強推、拍打女警帽子，韓國瑜並未回答。

另外，對於總統蔡英文昨天受訪提及「第一時間對外交人員及辦事處同仁的攻擊，都主要還是來自於國民黨的黨團跟立委」，韓國瑜表示，國民黨團是究責駐日代表謝長廷，完全沒有談到、沒有抨擊過大阪辦事處的處長蘇啟誠，這點民進黨和蔡總統應該要講清楚，務必要澄清。（編輯：李錫璋）1081207