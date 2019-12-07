民進黨公布畫面 譴責藍委闖外交部粗暴對待女警

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨今天指出，藍委昨天到外交部強行闖公署、粗暴對待執勤女警、架走外交官等行為已觸犯刑法妨害公務、自由等罪嫌，同時譴責藍委陳宜民推女警、扯掉帽子是性別歧視。

民進黨發言人李晏榕下午偕同立委林靜儀、民進黨不分區立委被提名人范雲召開記者會，公布畫面指控國民黨立委陳宜民粗暴對待執勤女警，並表示陳宜民此舉已涉妨害公務。她們質疑，日前太陽花學運國賠案件出爐，陳宜民還為警察抱屈，陳宜民若面對的是男警，「你還敢這樣推、還敢這樣撥掉女警帽子，這就是性別歧視、瞧不起女性的行為」，要嚴正譴責。

李晏榕說，另2位國民黨立委曾銘宗、林德福在現場架走外交官，這件事情已構成刑法上妨害自由的強制罪。3位國民黨立委用違反刑法、違反人權的行為，對待基層執勤員警與外交官，國民黨還敢說自己與軍公教站在一起，全民應共同譴責。

記者詢問過去民進黨立委邱議瑩曾闖進法務部踹破門、立委林岱樺也捶過警察胸口，如今發生類似事件，民進黨是否雙重標準。

李晏榕表示，邱議瑩已付出司法上的代價，立委以過激行為表達意見，但如果涉及法律責任，司法決不寬貸，司法不分藍綠，這是民進黨最基本的態度。

林靜儀說，去年發生關西機場事件，國民黨團用當時的假消息、假新聞責罵「外交部不負責任、中國已經派了車」，半年後，日本NHK證實這些消息來自中國，不見藍委一句道歉。

她表示，立委最重要的職權就是修法，面對中國假消息大量傳播，民進黨團推修法遏止假消息、假新聞。國民黨團只有4個字「反對到底」，對於當時拿著假消息污辱外交部，不願意道歉也不願意修法，昨天又發生推打員警的動作，曾是大學副校長的陳宜民做這些事情，學生都感到可恥。

本身也是醫師的林靜儀說，最近天氣很冷，是心血管疾病好發時期，急診室很忙、很缺床，從昨天的新聞得知，藍委因夾到手到台大急診，夾到手需要在病床上戴氧氣機與坐輪椅嗎，請不要這樣浪費醫療資源。

范雲說，陳宜民從頭到尾知道執法女警是保六，先是粗暴推擠，又說是很有禮貌，國民黨的「禮貌」定義真的跟大家不一樣，國民黨不分區立委被提名人吳斯懷到北京彎腰屈膝說是國際禮儀，國民黨的禮貌定義就是對北京彎腰屈膝、對台灣基層員警動手推人與打掉員警的帽子。

范雲表示，國民黨不分區立委被提名人自稱是警察代言人的葉毓蘭認為這次警察執法有可議之處、保六有要改善的地方，但對於香港警察處理反送中群眾卻說沒有執法過當，為何對北京操控下的港警這麼友愛，對台灣民主社會的警察如此嚴厲，這樣還配當警察代言人。（編輯：楊玫寧/謝佳珍）1081207