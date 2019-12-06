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涉推女警將遭警政署函送 陳宜民喊冤

最新更新：2019/12/06 23:14

（中央社記者劉建邦、蘇龍麒台北6日電）警政署今天表示，多名立委上午至外交部陳情抗議，國民黨立委陳宜民質疑執勤陳姓便衣女警身分，涉強推及拍打女警帽子，將依妨害公務罪函送。陳宜民說，不知她是女警。

警政署晚間發布聲明稿指出，多名立委上午至外交部陳情抗，國民黨立委陳宜民質疑現場執勤保六總隊便衣女警身分。

警政署表示，此女警為保六總隊第二大隊陳姓警務員，陳姓女警當時已表明身分，並告知正在執行公務，但陳宜民仍拍打女警帽子，並在樓梯上強推女警，導致女警身體搖晃差點跌倒。陳姓女警雖無受傷，但為捍衛警察尊嚴，將依妨害公務罪嫌，把陳宜民函送法辦。

陳宜民說，今天早上到外交部抗議，一名身穿便服、頭戴有New Zealand字樣的女子，一直拿手機對他拍攝，他兩度詢問對方什麼單位，對方都不願意表明身分，因此才要求女子離開，後來這名女子是在她的同事陪同下離開。

陳宜民強調，對方沒有穿警服、戴警帽、也未表明身分，「我哪裡有妨害公務？」陳宜民說，另一名警察有穿制服、拿警用攝影機，所以就沒有去動這名警察。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081206

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