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陳玉珍落淚：身體不適 安排到哪是醫院決定

最新更新：2019/12/09 12:47
國民黨立委陳玉珍（左1）日前赴外交部抗議時手遭門夾受傷，後送台大醫院急診。針對外界質疑她濫用醫療資源，陳玉珍9日落淚表示急症病床是台大醫院安排的，並非本人願意。（圖取自facebook.com/kmtcaucus）
國民黨立委陳玉珍（左1）日前赴外交部抗議時手遭門夾受傷，後送台大醫院急診。針對外界質疑她濫用醫療資源，陳玉珍9日落淚表示急症病床是台大醫院安排的，並非本人願意。（圖取自facebook.com/kmtcaucus）

（中央社記者劉冠廷台北9日電）因日前赴外交部抗議受傷，送台大醫院急診的國民黨立委陳玉珍，遭外界質疑濫用醫療資源，她今天聲淚俱下表示，她身體不適被送到醫院，安排到哪是醫院決定，怎麼是她的問題。

陳玉珍等人日前到外交部抗議，因爆發推擠陳玉珍受傷送台大醫院急診，但遭到外界質疑濫用醫療資源，陳玉珍上午面對媒體訪問，還原當天的狀況表示，這幾天大家都把焦點放在她夾到手，她的手沒問題，而是她在過程中被壓得很厲害，讓她沒辦法呼吸。

陳玉珍說，她出院後看到網路上有人說她占用急重症病床，但她被送去急診，台大醫院要把她安排在哪個病床，她完全不知道，她不是清醒狀態，醫護人員按照醫療專業處置；她也說，看到很多酸民說她已經一路歸西，她想做人還是要厚道一點好。

陳玉珍表示，她終於了解外交官蘇啓誠面對的壓力，沒有做錯事情，但網路上有些人在帶風向、片面的斷章取義，她強調，急症病床是台大醫院排的，「是我願意嗎」。說到激動處，陳玉珍一度哽咽。

此外，陳玉珍也談到，很感謝國民黨總統參選人韓國瑜到醫院看她，媒體有報導，政治人物被安排到急診室的重症區，可以區隔，比較不會影響到他人，韓國瑜等人來看她，沒有要造成騷動。（編輯：謝佳珍）1081209

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