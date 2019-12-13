中選會審議立委候選人 陳水扁不符資格

中央選舉委員會13日表示，一邊一國行動黨提名的前總統陳水扁因違反公職人員選舉罷免法第26條規定，不得登記為候選人。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，審定通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，其中，一邊一國行動黨提名的前總統陳水扁因違反公職人員選舉罷免法第26條規定，不得登記為候選人。

中選會今天下午發布新聞稿表示，中選會今天舉行委員會議，會中審定通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格，符合規定的政黨、原住民立法委員候選人，中選會將於18日舉行政黨及候選人姓名號次抽籤；區域立法委員候選人則於同日由各直轄市、縣（市）選舉委員會舉行候選人姓名號次抽籤。中選會將於12月31日公告候選人名單。

立委選舉將於2020年1月11日舉行。中選會表示，區域立法委員選舉部分，受理登記計412人，符合規定者410人，不符合規定者2人，分別為台中市第4選舉區的王全中，屏東縣第1選舉區的翁啓峯。

中選會指出，王全中原為台灣南投地方檢察署檢察官，於10月1日起離職，依法官法第89條第1項準用第15條第2項、第3項及公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款規定，不得登記為候選人。另外，翁啓峯因違反公職人員選舉罷免法第26條第4款規定，不得登記為候選人。

全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉的部分，中選會表示，共有19個政黨，提出217位候選人名單，其中全國不分區216人，僑居國外國民1人，符合規定者216人。一邊一國行動黨提名、排序第6的陳水扁，因違反公職人員選舉罷免法第26條第2款情事，不得登記為候選人。

公職人員選舉罷免法第26條第2款規定，曾犯貪污罪，經判刑確定者，不得登記為候選人。

陳水扁2008年卸任總統之後，因貪污等案入獄服刑，2015年1月後獲准保外就醫迄今。1081213