睽違11年重返民進黨中央黨部 陳水扁：百感交集

民進黨28日在中央黨部前舉行33週年黨慶活動「台灣派對」，前總統陳水扁（前中）與兒子陳致中（前右）出席，陳水扁表示，這趟重回黨中央，內心百感交集。前左為民進黨主席卓榮泰。中央社記者王騰毅攝 108年9月28日

（中央社記者侯姿瑩、溫貴香台北28日電）民進黨今天舉行33週年黨慶活動，前總統陳水扁現身會場，在民進黨主席卓榮泰等人陪同下，參觀現場展覽。陳水扁說，祝賀民進黨生日快樂，很高興回到睽違多年的黨部，感觸也很多。

今天是民主進步黨創黨33週年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，並在中央黨部前的北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶。

陳水扁先到民進黨中央黨部，之後在卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人陪同下，現身民進黨黨慶活動現場，媒體蜂擁而上。對於媒體提問，陳水扁並未回答，頻頻點頭致意。

在參觀完黨慶展覽後，陳水扁向媒體表示，祝賀民進黨黨慶生日快樂，非常高興能夠回到睽違11年的民進黨中央黨部。他非常開心也百感交集，感觸很多，感謝大家的關心。

民進黨28日在中央黨部前封街舉行33週年黨慶活動「台灣派對」，前總統陳水扁（前中）在兒子陳致中（右）等人陪同下現身，並參觀現場展覽。中央社記者王騰毅攝 108年9月28日

陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中受訪表示，陳水扁抵達民進黨中央黨部後先到黨部11樓，拜會黨部所租用這棟大樓的房東，兩人聊天敘舊並稍事休息。全代會結束後，卓榮泰與羅文嘉返回黨部，兩人帶著陳水扁到黨部9樓大會議室舊地重遊，也在貴賓室遇到一位老黨員，兩人寒暄。

陳致中轉述陳水扁說，黨部9樓變得很清幽，以前比較狹小，現在整理得很美。

對於陳水扁沒出席全代會，陳致中在全代會會場受訪時說，今年要拚總統大選、國會大選，所以全黨團結一致，要贏得最後的勝利，沒有必要在開會現場，造成焦點分散或者是讓部分的人做文章、見縫插針。

陳水扁2008年卸任總統之後，因案入獄服刑，2015年1月後獲准保外就醫迄今。（編輯：楊玫寧）1080928

民進黨28日下午在中央黨部前舉行33週年黨慶活動「台灣派對」，前總統陳水扁（中）也北上參與；睽違已久重回黨中央，陳水扁面帶笑容，神情輕鬆。左為民進黨主席卓榮泰。中央社記者王騰毅攝 108年9月28日

民進黨28日歡慶33週年黨慶，在中央黨部前舉行慶祝活動，前總統陳水扁（左黑衣者）特別北上參加，現場有熱情支持者向陳水扁送上溫暖擁抱，為他加油。右2為陳水扁的兒子、民進黨籍高雄市議員陳致中。中央社記者王騰毅攝 108年9月28日