全代會展現團結氣勢 民進黨2020仍有隱憂

總統蔡英文（前中）28日出席民進黨第18屆第2次全國黨員代表大會開幕式，率與會人士齊呼口號、提振士氣。前左起為新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌，前右起為黨籍立委參選人許淑華、屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全、黨主席卓榮泰。中央社記者施宗暉攝 108年9月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）2020大選倒數104天，民進黨從去年九合一挫敗後，從谷底爬升，總統蔡英文支持度回溫，連任選情被看好，但民進黨立委過半的目標，面臨泛綠小黨競爭，挑戰甚鉅，黨內則寄望蔡賴合作，拉回游離票源。

去年九合一敗選，民進黨地方執政版圖從13縣市剩下6縣市，高雄市長韓國瑜在政壇掀起一股「韓流」無人能擋，民進黨籠罩在低氣壓，黨內對2020大選都很難樂觀。

不過，九合一敗選後聲勢下挫的蔡總統，黨內初選遭遇前行政院長賴清德挑戰，但在兩岸議題上力抗中共，反而營造出「辣台妹」形象，加上減稅等政績牌發酵，支持度回升，民進黨也透過幾席立委補選的勝選，站穩腳步。

蔡總統與賴清德初選後的整合問題，在總統府秘書長陳菊等人穿梭努力下，在全代會前營造蔡賴合作的氣氛，雖還未能確定是否「蔡賴配」，但已經跨出一大步。

蔡總統今天與區域立委參選人合體大造勢，營造出團結氣勢，但要達成總統連任，國會過半，除了現在的對手國民黨總統參選人韓國瑜外，眼前還有不少挑戰。

包括鴻海創辦人郭台銘雖棄選2020，但仍積極促成第三勢力，外界高度關注與郭合作的台北市長柯文哲是否找上手握總統大選推薦「門票」的親民黨挑戰2020，柯文哲動向牽動年輕選票流向，民進黨仍不得不密切關注。

此外，民進黨近來政黨支持度回升，但仍與蔡總統的支持度有一段落差。在台灣民眾黨、時代力量等第三勢力小黨搶攻下，民進黨立委選情部分，恐面臨「分裂投票」危機。

民進黨黨內人士指出，相較於2016年的大順風，這次的國會選戰，確實辛苦了一些，但「謹慎中有樂觀」；總統選情比較沒有懸念，執政成績浮現，再加上國民黨對手自己的失分，讓總統局勢明朗化。

對於如何拉抬立委選情，黨內人士指出，相信蔡總統與賴清德是同樣的心情，回想3月初，賴清德出來挑戰蔡總統，首要的思考也是為了國會選情，基於這樣的理念，蔡賴合作是必然會發生，合作的形勢、密度一定會愈來愈高。

民進黨黨內人士認為，蔡賴合作對五五波的立委選區會起關鍵作用，把台派的情緒穩定回來，鞏固區域立委，也有助於政黨票，多個3%、5%，國會過半的機率會大增。（編輯：蘇龍麒）1080928