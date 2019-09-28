陳菊：蔡賴都了解社會期待 副手人選稍安勿躁

（中央社記者溫貴香台北28日電）外傳總統蔡英文和前行政院長賴清德已經會面，總統府秘書長陳菊今天受訪時雖否認，但她重申蔡總統與賴清德都非常了解社會對兩人的殷切期待，適當時機，總統一定會公布副手人選，請大家稍安勿躁。

今天是民主進步黨創黨33週年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，並在中央黨部前的北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶。民進黨資深黨員、91歲的朱謝緩鄉，也特地到場參加黨慶活動。

賴清德雖未出席今天的活動，但將於10月赴中赴美助選，蔡賴合作氣氛逐漸醞釀。

台南市長黃偉哲下午在全代會受訪時爆料，聽說蔡總統和賴清德曾在和善的氣氛見面，媒體接著報導蔡總統在本週二（24日）下午在高雄行程期間，與賴清德會面，陳菊也陪同，現場共6人在場；但陳菊晚間出席民進黨33週年黨慶活動點燈儀式後受訪時，否認這項消息。

對於2020蔡總統副手人選，陳菊表示，這是總統的職權，當然尊重總統，不過，所有黨員、關心台灣民主政治的人都期待全黨要團結。

「蔡總統與賴院長都是台灣社會期盼很高的領導者」，陳菊說，相信兩人了解社會的期待。

陳菊說，蔡總統說過，民進黨內團結沒有問題，總統與賴清德溝通沒有問題，適當的時機，總統一定會公布，「我想賴院長也很了解，他再三展現民主風度」。

陳菊進一步表示，總統初選民調結束後，賴清德從容大方表達會支持民進黨的總統候選人、表達對蔡總統的支持，這些都沒有問題，稍安勿躁、不急。

民進黨主席卓榮泰結束全代會議程後，趕回黨中央陪同前總統陳水扁參觀中央黨部，卓榮泰晚間受訪表示，陳水扁祝福民進黨生日快樂，看了一些過去常常在的地方，回憶當然是很多。

卓榮泰說，今天從全代會到黨慶，開始有更團結的氣氛。而且蔡總統講話中也再度表示，全黨團結未來是無一可缺的，這一點黨要充分扮演好這樣的角色，一定要把所有的人都找回來，一起來打這場關鍵的選舉，一定要得到的勝利。

總統提到選戰的隊伍中賴清德絕對不會缺席，是否意味蔡賴配有譜，卓榮泰僅回應，「未來總統帶領團隊，賴院長也能促進我們內部和解」，沒有正面回應蔡賴配問題。（編輯：蘇龍麒）1080928