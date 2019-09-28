蔡總統卓榮泰推崇賴清德 全代會營造團結氣勢

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨今天舉辦全代會，為2020選戰造勢，前行政院長賴清德未出席，但總統蔡英文特別點名，「賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰」；民進黨主席卓榮泰也感謝賴清德在初選後，展現民主風度。

今天是民主進步黨創黨33週年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，並在中央黨部前的北平東路封街舉辦「台灣派對」黨慶。

蔡總統今天穿著民進黨中央特製的軍綠色飛行外套戰服出席全代會，並與卓榮泰切蛋糕，現場播放創黨的紀錄影片。立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、執政縣市長都穿上戰服，展現團結氣勢，區域立委參選人一一上台，接受歡呼打氣。

卓榮泰也頒發特製的黨旗給民進黨創黨工作小組成員洪奇昌、陳菊、游錫堃、蘇貞昌、周清玉、尤清、張俊雄、顏錦福，以及前主席許信良和姚嘉文。

賴清德未出席全代會，但10月將前往美國助選，蔡賴合作氣氛濃厚，仍是場中焦點。蔡總統致詞時特別點名賴清德過去幾年在執政團隊努力付出，初選後也展現了民主風度，一直是這個團隊不可或缺的一員，她希望也相信，「在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰。」

卓榮泰致詞時表示，今年6月，民進黨啟動並完成黨內總統初選的民主機制，黨賦予蔡總統務必連任成功的任務，也感謝賴清德展現民主風度給台灣人民一個最大的啟示，現在所有的人都在努力促進更大的團結合作，守住本土政權和國會優勢。

全代會上有黨代表臨時提案建議，總統蔡英文與黨「趕快把（前行政院長）賴清德找回來」，民進黨主席卓榮泰當場裁示，全體鼓掌予以肯定。

卓榮泰表示，選戰即將進入最後100天，他有三項請求，一、在總統選舉的全國大戰區，要完成最後最堅強的部署，發揮戰力取得勝利。二、在所有立委選區裡，要守住所有現任者的防線，而且要在75個戰區當中，發動全面展開總攻，贏得各選區的勝利。三、以黨綱為核心思想，以決議文為行動綱領，全面論述3年來的改革方向跟執政價值，要擦亮執政團隊的光榮招牌，驕傲地繼續推動進步價值、衝高政黨得票率，達到總統連任國會過半的勝選目標。（編輯：張均懋）1080928