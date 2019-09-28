蔡總統：2020的對手不只是國內 更在對岸

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天在民進黨全代會表示，2020的對手不只在國內，更在對岸；她強調，對岸最不希望她連任、最希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。

今天是民主進步黨創黨33週年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會。蔡總統致詞時呼應全代會主軸「世代共贏」指出，政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨從自己做起，讓這些不同世代的戰將，一起進入國會，一起為台灣帶來改變。

她表示，過去3年來，因為政府有改革的決心，政策方向清楚，儘管內外挑戰持續，但終究陸續完成多項過去做不到的改革，無論年金改革、長照全面推行，也包括完成重要的稅改，總體經濟的加速升級轉型，更讓台灣的經濟，從政黨輪替前的負成長，振興回溫，重新成為四小龍的第一。

「我知道大家事多錢少」，蔡總統也特別提到年輕族群的辛苦，過去3年，政府想盡辦法，調高基本工資，月收入3萬元以下的民眾不用繳稅，也是為了讓大家有多一點餘裕。

去年九合一敗選，蔡總統說，這讓她深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民，還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。她感謝所有提醒、批評、鞭策民進黨的人，政府應該為勞苦人民而存在，過去3年多來，政府也不斷將這句話轉化成具體的政策。

蔡總統表示，因應變遷更要照顧弱勢與年輕人民，政府正在每一個角落投入，讓所有的國民一起享受國家進步的成果。

面對即將到來的大選，總統表示，有些人樂觀以對，有信心是好事，但政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。

總統直指，2020這一戰，「我們的對手不只在國內，更在對岸」，對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。「他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。」

蔡總統表示，今年1月，北京的態度已經表達得很清楚，在北京所謂的「九二共識」中，幾乎沒有中華民國的空間，「屈服於北京的壓力，附和他們的共識，中華民國才會消失、台灣才會消失。」

「台灣不再是兩岸框架的台灣，而是世界的台灣。」蔡總統表示，國際局勢瞬息萬變，不能停留在舊觀念，下一個階段的使命跟任務，就是要用全球的思維，來突破兩岸的框架；台灣人的眼光，不能只停留在台灣海峽，更要看向浩瀚的太平洋。

總統強調，壯大台灣，連結世界，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

蔡總統指出，2020，台灣要贏，這是生活方式的保衛戰、價值的保衛戰。贏下來，才能決定自己的未來；贏下來，才能繼續做過的承諾。總統要贏，國會也要贏，社會要同行、世代要共贏。（編輯：郭萍英）1080928