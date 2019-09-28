民進黨通過社會同行世代共贏決議文 拒一國兩制

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨全代會今天通過「社會同行世代共贏」決議文，明確拒絕中國政府提出的「一國兩制」主張，也將做為2020大選的戰略方針。

今天是民主進步黨創黨33週年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦全國黨代表大會。黨主席卓榮泰說，這次全代會通過「社會同行世代共贏決議文」，最大的意義，一、要向全世界明白表示，反對任何「一國兩制」的霸權跟主張；其次，要告訴台灣人民，在改革的過程當中，不會遺漏任何社會脆弱的一環，會努力讓國人因改革得到幸福，但也要保障，不會有人因改革而覺得辛苦，所以要努力把這個工作執行下去。

民進黨指出，為了在結構變遷中強化國家的體質、提升社會的適應能力，民進黨於2011年融合黨核心價值和公民社會主張，提出了「十年政綱」，並通過「台灣新世代社會經濟決議文」作為重返執政的施政藍圖。2016年再度執政後，黨依序推動了許多重要的政治、經濟與社會轉型工程。

民進黨說，總結階段性的執政經驗，提出「社會同行世代共贏決議文」，向各界表明民進黨對下一個階段台灣社會經濟轉型的看法與主張，以期使台灣度過轉型陣痛，抵禦來自中國的非民主擴張威脅，用更厚實的基礎，迎向世界秩序與全球經濟模式變遷的新挑戰。

決議文包括四點主張，一、堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛；明確拒絕中國政府提出的「一國兩制」主張，並堅定恪守黨於1999年通過的「台灣前途決議文」等，重申台灣的前途走向，屬於台灣全體住民的自決權，並在此基礎上，持續穩健推動符合國家現狀與未來需要的相關體制改革措施。

二、強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制；三、推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏，不只行政體制的靈活調整，更要以公平、永續的社會體質整體強化為目標，穩健推進社會經濟轉型，跨越代工生產模式的瓶頸，減少對中國威權經濟體的過度依賴，並避免條件相對脆弱的群體在轉型中被遺落；四、堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際，不將台灣的定位侷限於台灣海峽一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許。

另外，全代會同時通過「2020，台灣要贏」大會宣言。

大會宣言表示，今天全代會通過的「社會同行世代共贏」決議文，將是2020大選的戰略方針，全黨一致達成「社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界」的共同目標。

大會宣言指出，總統蔡英文是現階段與下階段，台灣最需要的國家領導人。民進黨2020的目標很明確，總統要勝選，立委一定要過半。民進黨不僅要團結強台抗中的最大力量，更要凝聚台灣的共同意志，因為2020的選舉結果，關係著台灣主權與生活方式的穩定發展，會在選戰成功之後，持續維護台灣的民主自由，捍衛進步價值與改革成果，以及普遍照顧社會經濟的脆弱群體，這是民進黨2020最重要的任務。（編輯：楊玫寧）1080928