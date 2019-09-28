許信良：蔡賴配是確保2020勝選最佳保證

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）外界關切「蔡賴配」是否成局，前民進黨主席許信良今天說，蔡賴配是一個能確保2020勝選的最佳保證；前行政院長賴清德子弟兵、立委林俊憲說，如何拚國會過半是挑選副手最重要思考。

前行政院長賴清德10月將赴美國華府等地與僑界會面，並為總統蔡英文助選，外界關切「蔡賴配」是否成局。

民進黨今天在圓山飯店召開全代會，黨內多位要角出席。

許信良出席民進黨全代會，會前受訪指出，「蔡賴配」是很好搭配，有助於民進黨確保勝利，因為賴清德在綠營裡面，有其特殊的支持者，賴清德可以鞏固蔡總統的支持率，「蔡賴配」是一個能確保2020勝選的最佳保證。

許信良認為，雖然目前看來蔡總統選情非常好，但選舉變化多，不能大意；過去半年變化非常大，不能低估國民黨總統參選人韓國瑜的庶民力量，庶民有多大的爆發力很難講，不能低估韓國瑜、不能過分樂觀。

對於前副總統呂秀蓮也爭取連署獨立參選總統，許信良說，呂秀蓮是很有個性的人，很難叫她不選，但她到底能獲得多少票，他是存疑的；他個人認為威脅不大，也確實認為「蔡賴配」更重要。

林俊憲受訪指出，蔡賴配應該是媒體的猜測，民進黨在這時間點，不必著重在這裡，對於副手人選，「民進黨沒有時間壓力」，民進黨是執政黨，蔡總統民調穩定領先，應該要等外部局勢更清楚，包括郭柯韓等結盟更清楚；林俊憲認為，需要副手來幫助搶救選情的是韓國瑜，民進黨等到10月、11月都還來得及。

對於賴清德的意願，林俊憲說，他不能幫賴清德回答，但民進黨現在對勝選定義，不是只有總統要贏，還有國會要過半，這時候需要什麼樣的副手，蔡總統會整體思考，副手挑誰才能將選票撐到最大、發揮最大的戰力，才是挑選副手最重要的思考。

媒體追問，賴清德現在的工作是否要幫助立委過半；林俊憲表示，賴清德具高知名度、高人氣，黨內助選，賴清德應該非常搶手，出來共同承擔責任，這是必然的。

台南市長黃偉哲說，他聽說蔡總統和賴清德曾在和善的氣氛見面，不過，這也需要雙方證實，不需要第三者越俎代庖，至於雙方如何合作，合作程度在哪，當事人說明比較好；他說，賴清德不管是輔選位置還是選舉夥伴，都恰如其分，將來不管看到副手名單或是總幹事名單，都非常樂觀、非常高興。

屏東縣長潘孟安指出，他知道基層有蔡賴配的聲音，但總是得尊重總統與賴清德，以當事人講的為主，其他人不宜做任何揣測。（編輯：郭萍英）1080928