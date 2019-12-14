國民黨後壁黨部遭放爆裂物 警高雄攻堅嫌犯疑中彈

警方13日晚間循線在高雄苓雅一棟大樓包抄圍捕涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置不明物體的男性犯嫌，雙方對峙已逾2小時，特勤小組伺機而動，準備攻堅。中央社記者董俊志攝 108年12月13日

（中央社記者陳朝福高雄14日電）吳姓男子涉在國民黨台南市後壁區黨部大門旁置放爆裂物，警方昨晚循線到高雄市苓雅區一處套房緝捕，但他拒捕，對峙近10小時後，警方今天清晨發動2波攻堅，開槍並發射催淚彈。

刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警昨晚7時許到苓雅區永樂街這處位於4樓租屋套房圍捕吳男，並多次喊話，但他堅拒投降，特勤員警今天清晨4時許發動第一波攻堅，槍聲大作，警方約開40多槍及發射催淚彈。

子彈擊破吳男藏匿的租屋套房玻璃窗，刺鼻催淚瓦斯瀰漫現場，警方再以擴音器對吳男喊話要求投降開門，但屋內都沒有動靜。

特勤員警再於清晨5時許發動第二波攻堅，開30多槍並發射催淚彈，催淚瓦斯煙霧散開，樓下的員警及媒體記者被波及鼻涕眼淚直流。

警方發動2波攻堅後，仍不見吳男有投降等回應，疑可能中彈，但不敢大意，持續對峙，警方準備再展開破門攻堅作業，現場瀰漫煙硝味和緊張氣氛。

置放在後壁區黨部大門旁的這包疑似爆裂物，內有電線、疑晶片轉接器、液體及粉末等，警方調閱監視器發現有人以徒步方式到區黨部前放不明物體，再徒步離開。（編輯：張曉雯）1081214

警方追查涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部大門旁放置不明物體的男子，13日循線在高雄市苓雅區永樂街一棟大樓包抄攻堅，雙方對峙，犯嫌一度丟出一罐疑裝有不明液體的寶特瓶，防爆小組全副武裝，夾取寶特瓶。中央社記者董俊志攝 108年12月13日