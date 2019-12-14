狡猾百變炸彈客 邊緣性人格警方三度攻堅落網

（中央社記者楊思瑞、程啟峰台南14日電）警方今晨攻堅逮捕涉及國民黨後壁黨部遭放炸裂物的吳姓炸彈客。警方調查，吳男個性孤僻，對於背景、置放物品的動機、有無製作能力等，將待接受治療後逐一調查釐清。

日前在國民黨台南後壁黨部放置疑似危險物品的吳嫌，昨天在高雄苓雅區朋友租處遇警方圍捕。在警政署長陳家欽坐鎮、台南市警察局長周幼偉指揮下，從昨晚到今晨發起三度攻堅，包括第一階段透過犯嫌家屬溫情喊話策動，但吳嫌不為所動；第二階段祭出催淚彈，企圖迫使犯嫌繳械投降，吳嫌仍頑強抵抗；第三階段優勢警力攻堅。

台南市政府警察局白河分局表示，總計使用催淚瓦斯5發及威嚇勸降開槍百餘發，在今晨6時45分吳嫌中彈受傷倒地，遭警方衝入屋內逮捕送醫。

吳男涉嫌12日凌晨在國民黨台南市後壁區黨部大門旁放置爆裂物，經台南市警察局及刑事警察局防爆小組處理，發現爆裂物由訊號盒、引線及不明粉末、液體等串連裝置組成。經調閱黨部周遭監視器，過濾可疑人、車後，在3小時內即鎖定涉案車輛，研判吳男涉嫌重大，報請台南地檢署檢察官蔡明達指揮偵辦。

警方清查，吳男個性孤僻，在20多年前就因為持有槍枝與警方對峙，這次犯案後途中不斷變裝、閃避監視器。不過，全案得以迅速鎖定，歸功白河分局考量選舉情勢加溫，國民黨後壁區黨部多為支持者聚集活動處所，在11月21日即調度移動式監錄系統裝設在黨部門口處，始將吳嫌犯行全都錄。

檢警調查，年約50歲的吳嫌，因為改名，從前綽號叫「阿文」，戶籍地在新北，現落腳高雄市，落網地點的永樂街出租套房則是向友人借住，但吳嫌背景、置放爆裂物物動機、有無製作能力等，還待吳嫌治療後逐一調查釐清。

據了解，警方雖然對於吳嫌手上持爆裂物的數量不清楚，也讓攻堅一度有所顧忌。但依國民黨台南市後壁區黨部大門查扣爆裂物具延時、遙控功能，研判吳男手上的爆裂物有自我保護延時引爆功能；且最後考量行動愈到白天愈為不利，因此決定攻堅。從事後在屋內起出極為不穩定、俗稱TATP的化學原料「三過氧化三丙酮」、數量達1.2公斤，證明警方研判情資正確。（編輯：黃世雅）1081214