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楊瓊瓔傳17日請辭台中副市長 競辦：未接獲通知

最新更新：2019/12/16 19:29
台中市長盧秀燕（前左）8日出席國民黨立委參選人楊瓊瓔（前右）競選總部成立大會，力挺楊瓊瓔參選。中央社記者趙麗妍攝　108年12月8日
台中市長盧秀燕（前左）8日出席國民黨立委參選人楊瓊瓔（前右）競選總部成立大會，力挺楊瓊瓔參選。中央社記者趙麗妍攝　108年12月8日

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中16日電）國民黨台中市議員今天透露，因18日將抽籤立委號次，台中市副市長楊瓊瓔將於明天請辭，楊瓊瓔競辦回應，未接獲通知，楊瓊瓔目前還是副市長，有決定就會向外界說明。

身兼楊瓊瓔神岡競選總部主委的國民黨市議員羅永珍表示，由於楊瓊瓔惦記著要先完成市長盧秀燕交付的階段性任務，且18日將抽籤立委號次，因此楊瓊瓔日前提及將在明天定期會結束後請辭。

楊瓊瓔大雅競選總部主委、國民黨市議員吳顯森也透露，楊瓊瓔預計在明天宣布請辭，全力投入選戰。

楊瓊瓔競選辦公室對外回應，還未接獲楊瓊瓔進一步通知，目前楊瓊瓔還是副市長，一旦有決定，就會對外界說明報告。

楊瓊瓔已獲國民黨提名參選台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）立委，迎戰現任無黨籍立委洪慈庸。不過，由於楊瓊瓔帶職參選，屢遭對手批評挾市府行政資源參選，而楊瓊瓔曾說會在適當時機做出決定，如今立委號次抽籤將於18日登場，外界也關心楊瓊瓔何時會宣布請辭。（編輯：洪學廣）1081216

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