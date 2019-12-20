韓國瑜明高雄遊行抗罷韓 藍綠22日雙北拚場

國民黨總統候選人韓國瑜、張善政兩人21日將一起出席在高雄舉行的「南方崛起 高雄週年慶大遊行」，與罷韓遊行拚場。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、溫貴香台北20日電）國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政21日將出席南方崛起高雄週年慶大遊行，22日則將回防雙北；民進黨副總統候選人賴清德與副總統陳建仁22日也將在雙北，進行雙副出擊車隊大掃街。

選戰倒數，韓國瑜、張善政兩人21日將一起出席在高雄舉行的「南方崛起 高雄週年慶大遊行」，與罷韓遊行拚場，韓國瑜全國競總主委朱立倫與國民黨副主席郝龍斌等多位藍營人士也將到場力挺。

挺韓遊行被視為選前重要造勢活動，黨內期待用人潮展現韓國瑜的「真民調」；韓陣營定調，這是一場溫馨又歡樂的遊行，絕非要營造對立，也呼籲支持者維護遊行的安全。

韓國瑜22日將回防新北市，馬拉松式連跑10個行程，輔選孫大千、汪志冰、陳雪生、洪孟楷、黃桂蘭、李翁月娥、林郁方等立委候選人，相互拉抬聲勢，並將在晚間分別與立委候選人李永萍、黃志雄舉行聯合造勢，最後一個行程為出席全國雲林同鄉會。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人廖泰翔表示，賴清德22日將與副總統陳建仁共同參與「台灣要贏、雙北同行」雙副雙北車隊大掃街活動，期許雙副出擊，讓雙北都贏。

廖泰翔表示，「台灣要贏、雙北同行」車隊掃街活動從木柵動物園出發後，由陳建仁帶領車隊走遍台北市，賴清德車隊則是轉入新北市拜票。

廖泰翔補充，週日的車掃活動除了會在出發前舉行記者會，車隊掃街全程也都會在「2020小英發言人」臉書粉絲專頁同步直播，歡迎所有無法到場的支持者在線上觀看，也可以留言給喜愛的候選人表達支持與鼓勵。（編輯：林淑媛）1081220