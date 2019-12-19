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罷韓挺韓同日遊行
內政部12月19日表示，部分團體申准21日於高雄舉辦「Wecare高雄大遊行」、「南方崛起 高雄光榮」集會遊行活動，警政署將加派警力支援高雄市。
罷韓挺韓同日遊行
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罷韓挺韓同日遊行3/4

罷韓挺韓遊行21日登場 AIT籲避開遊行區域

最新更新：2019/12/19 17:58

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）挺韓、罷韓遊行21日同在高雄登場。美國在台協會（AIT）在官網發布警示提醒，21日在高雄有2場遊行，雙方恐發生衝突，呼籲在台美國公民避開遊行鄰近區域，若可能的話，完全避免前往。

AIT在網站發布警示，內文提及21日下午同時在高雄將有2場大型遊行活動，可能發生衝突；AIT未提及2場活動的目的，僅點出遊行的地點。一場遊行將在凹仔底森林公園集合出發，預期將出現大批人潮、交通阻塞等狀況；主辦單位預估將有萬人參與。

這則警示內容指出，另一場遊行將於高雄文化中心集合出發，主辦單位估計將有吸引超過10萬人參與。遊行行經路線預期將有大批人潮、交通阻塞等狀況，活動前後，部分高雄捷運也將出現人潮。

AIT表示，在台灣的示威遊行活動大多是謹守秩序的，但即便是和平的聚集活動也可能發生衝突。AIT呼籲在台美國公民經過遊行鄰近區域時要保持警覺，若可能的話，應完全避免前往遊行鄰近的區域。

同時，AIT提醒，高雄大眾運輸系統也可能受到遊行活動的影響，呼籲在高雄的美國公民留意當地媒體報導及政府網站訊息，以獲得最新資訊。（編輯：紀淑芳）1081219

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