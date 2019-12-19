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高雄挺韓罷韓遊行 警方公布交通管制圖

最新更新：2019/12/19 11:54

（中央社記者陳朝福高雄19日電）挺韓、罷韓大遊行將於21日登場，高雄警方今天公布交通疏導管制措施，兩場遊行路線都有部分道路封閉或採調撥車道維持通行，警方呼籲參與遊行民眾多利用大眾運輸工具前往。

被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」將於21日下午1時11分出發，遊行路線為鼓山區神農路、博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛二路、文自路、文奇路110巷口微笑公園解散，全程約3.1公里。

高雄市警局發布新聞稿指出，人群集結期間，將於當天早上8時起，先在神農路段（南屏路至博愛二路口）雙向封閉，視人潮情況擴大管制範圍，以神農路段為中心，北至明誠二路、南至大順一路、東至博愛二路、西至龍德路（均不含路）。

遊行期間，管制區內車輛只出不進，範圍以神農路、博愛二路口為中心，北至孟子路、南至大順一路、東至河堤路、西至華榮路。

罷韓「Wecare高雄大遊行」訂於21日下午1時30分出發，遊行路線自文化中心、五福一二三四路（東向西）、五福橋、左轉公園二路、右轉公園二路、七賢三路口解散，全程約4.5公里。

高雄市警局新聞稿指出，警方將於當天中午12時30分起，先封閉文化中心前和平至光華路的五福一路西向東車道；遊行期間，管制範圍擴大為五福一、二、三、四路（和平一路至河西路）西向東車道封閉，公園二路雙向車道（五福三路至七賢三路）、大勇路段雙向車道（必忠至必信路）雙向封閉。遊行期間在五福一、二、三、四路（和平一路至河西路）東向西車道實施調撥，維持雙向通行。

警方呼籲參與遊行民眾盡量搭乘捷運紅、橘線，至各站下車步行前往。

警方盤點8大捷運停車場，共可提供853席大客車、3602席小客車及3614機車席停車位，供車輛停放後轉乘抵達集結點；若車輛行經管制區域，務必配合員警交通管制作為，必要時提前改道行駛。（編輯：唐聲揚）1081219

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