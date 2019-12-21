約基奇繳出大三元 金塊砸灰狼奪主場5連勝

（中央社丹佛20日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天於主場再度繳出22分、10籃板、10助攻的大三元數據，率隊以109比100擊退來訪的明尼蘇達灰狼，寫下本季主場5連勝。

約基奇本戰寫下個人本季第5次大三元，也是職業生涯第33次。他已連續8場繳出雙十數據，其中2場有大三元表現。

另外，約基奇生涯大三涯總數追平NBA傳奇球星庫西（Bob Cousy），以33次並列史上第10名，24歲的約基奇是前10人當中最年輕球星。

除了約基奇的優異表現，金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）也砍下28分，隊友巴頓（Will Barton）攻下13分，米爾塞普（Paul Millsap）與哈里斯（Gary Harris）分別貢獻11分。

金塊今天贏球後，本季共在主場拿下13勝，在西區聯盟僅次洛杉磯快艇。金塊目前例行賽戰績19勝8負暫居西區第2。

相較之下，灰狼則在本役後苦吞9連敗，陣中球星湯斯（Karl-Anthony Towns）因右膝受傷已連續兩場缺賽。湯斯本季每場平均繳出26.5分、11.7籃板，是灰狼陣中得分及籃板最多的球員。

在主將缺陣下，灰狼魏金斯（Andrew Wiggins）本戰拿下19分、狄恩（Gorgui Dieng）取得18分、提格（Jeff Teague）奪得13分、科溫頓（Robert Covington）則貢獻10分。

灰狼目前以10勝17負戰績，在西區聯盟排名第12名。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1081221