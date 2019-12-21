台海當面戰機比2:1 F-16V可有效牽制共軍航艦

（中央社記者游凱翔台北21日電）F-16V（Block70）發價書日前簽署，針對兩岸空防比較，軍方指出，中國戰機約2000架，當面部署約700架，新購66架F-16V成軍後，空軍將擁有350架戰機，台海當面戰機比2：1。F-16V未來部署在東部，也能牽制可能繞台的共軍雙航艦群。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地，發價書已在日前正式與美方簽署。

針對兩岸空防戰力比較，軍方人士指出，中國戰機總數約2000架，當面部署（東南沿岸）約700架，空軍新購66架F-16V成軍後，空軍將擁有350架戰機，雖然雙方當面戰機數量比約2：1，但加上台灣防空飛彈等，可透過聯合作戰、聯合防空等武力嚇阻。

至於戰機性能、武器彈藥評估，軍方人士表示，就共軍現役殲10、殲11、蘇30與蘇35戰機，空軍的能力在它們之上；面對殲20戰機，雙方性能在伯仲之間，雖然殲20匿蹤能力好一點，但國軍講求整體聯合作戰，可運用空軍的E-2K預警機共同反制。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時表示，近兩年中國有許多研究在討論「雙航母編隊協同作戰」，未來極有可能共軍的遼寧號、山東號等2艘航空母艦，其中一艘由台灣海峽南下，另一艘則從太平洋北上，屆時台灣將被2艘航艦打擊群包圍，對國軍是一大壓力。

林穎佑指出，這也是為什麼66架F-16V（Block70）部署在台東志航空軍基地的原因，因為過往台灣軍事戰略都將重兵部署西岸，但隨著共軍對台威脅持續加大，除了將F-16V部署在東部外，加上雄風三型飛彈等，能夠有效嚇阻。

林穎佑說，除了F-16V及雄三之外，屆時即將加入海軍的潛艦等，都能夠牽制共軍航空母艦的作戰能力。

至於台灣對美採購66架F-16V戰機，為何不採購F-35，空軍表示，相較他國，台灣採購F-16V單價約1.2億美元，相對低廉，且後勤維修及轉換訓練時間的成本較小；台灣非F-35初始研發國，必須等到2044年才有機會購得。

空軍也說，繼續使用F-16系列戰機，原F-16A/B飛行員不必重新訓練駕駛，也不必被迫熟悉另一套戰機系統，省下一筆培訓費用。（編輯：謝佳珍）1081221